Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Buzatu deschide portbagajul mașinii sale, moment in care omul de afaceri Emil Savin, denunțatorul din dosar, ia o geanta maro de pe bancheta din spate a mașinii sale și o pune in portbagaj, potrivit imaginilor din timpul flagrantului obținute de Libertatea de la surse juridice.Geanta maro, care…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a anuntat sambata, dupa sedinta Biroului Permanent National, ca presedintele CJ Vaslui Dumitru Buzatu – retinut de DNA pentru o mita de peste 1 milion de lei – a fost exclus din PSD, iar fiul acestuia, Tudor Buzatu, a demisionat din functia de secretar de stat la Secretariatul…

- Un scandal de proporții zguduie județul Vaslui dupa ce Dumitru Buzatu, cunoscut baron al PSD Vaslui, a fost prins in flagrant de catre DNA in timp ce lua o șpaga in valoare de 1,25 milioane de lei. Acest eveniment a pus sub lumina reflectoarelor nu doar fapta in sine, ci și imensa avere deținuta de…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a efectuat verificari asupra peste 1.000 de companii in prima luna a Comandamentului Litoral 2023 și a impus sancțiuni in valoare de peste 6,5 milioane de lei. De asemenea, aproximativ 100 de unitați au fost inchise temporar pana la remedierea…