Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de azi, Ionuț Doldurea, patronul stației GPL de la Crevedia, a fost audiat la Parchetul General. Potrivit stirileprotv.ro, omul de afaceri ar fi recunoscut ca se faceau transvazari la fosta stație GPL. Barbatul spune insa ca nu iși explica explozia.

- Ionuț Doldurea, patronul stației GPL de la Crevedia, a fost audiat la Parchetul General miercuri, 27 septembrie. El a raspuns pentru prima data procurorului despre ce se intampla la stația GPL inainte de explozia care a șocat Romania.El a recunoscut ca la Crevedia era o parcare de cisterne și ca…

- Parchetul General a inițiat un dosar penal nou care implica pe Ionuț Doldurea și Cosmin Stanga, proprietarii depozitului de GPL din Crevedia, conform unor informații obținute de Realitatea Plus. Cei doi sunt subiectul unei investigații pentru evaziune fiscala, in legatura cu nedeclararea unor venituri.Acesta…

- Actionarii firmei Flagas SRL, care detinea statia GPL de la Crevedia unde au avut loc cele doua explozii soldate cu moartea a cinci oameni si cu ranirea a peste 50, au fost adusi din nou la audieri la Parchetul General miercuri dimineata. Ionut Doldurea si Cosmin Stanga au fost adusi miercuri dimineata…

- Ionut Doldurea si Cosmin Stanga, patronii firmei Flagas SRL, care detine statia GPL din Crevedia care a explodat saptamana trecuta, au fost adusi miercuri dimineata pentru audieri la Parchetul General.

- Ionut Doldurea, patronul firmei Flagas SRL, care detine statia GPL din Crevedia unde s-a produs explozia in urma careia au decedat cinci oameni, a fost adus sub escorta marti seara la sediul Parchetului General. Avocatul sau a declarat ca nu stie pentru ce a fost adus clientul sau. ‘Nu am niciun mesaj…

- Figura primarului PSD Ion Doldurea apare, alaturi de cea a fiului sau, Ionuț Doldurea – patronul stației ilegale de GPL unde au avut loc explozii puternice sambata in Crevedia – intr-un tablou cu dinastia domnitorilor feudali ai familiei Basarabilor, care ii include pe Neagoe Basarab și Constantin Brancoveanu.…

- O explozie a avut loc, sambata seara, la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita, deflagratia fiind urmata de un incendiu. Potrivit primelor informații doua persoane au murit, iar opt au fost ranite, fiind transportate la spitale din București. In urma exploziei, traficul pe DN 1A este…