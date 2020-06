Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo, primul miliardar in dolari din lumea fotbalului! Doar pe parcursul anului 2019, Cristiano Ronaldo a avut incasari de 105 milioane de dolari. A intrat astfel pe locul doi in clasamentul Fobes al celor mai bine platiti sportivi. Dupa Roger Federer. Dar iata ca Ronaldo intra in istorie…

- "Poate va fi nevoie de moartea unui jucator pentru ca lumea fotbalului sa deschida ochii...", a afirmat presedintele comisiei medicale a FIFA, belgianul Michel D'Hooghe, care observa cu circumspectie reluarea Bundesligii, campionat ce va fi urmat de La Liga si Serie A, scrie site-ul radioteleviziunii…

- Politicianul și președintele Federației Romane de Judo, Cozmin Gușa (49 de ani), a oferit la GSP Live mai multe detalii neștiute din culisele naționalei Romaniei, de dinaintea infrangerii usturatoare din Spania, scor 0-5. Motiv pentru care a avut o discuție inclusiv cu Razvan Burleanu și Cosmin Contra.…

- Jucatoarea Elena Vesnina, 33 de ani, i-a cerut ajutorul Mariei Sharapova, 33 de ani, pentru a construi o academie de tenis la Sochi. „Nu inteleg de ce nu exista nicio Academie de tenis in Sochi. E un loc ideal pentru pregatirea tinerilor. In noiembrie sunt 18-20 de grade. Acum sunt la Moscova si aici…

- Conducerea clubului german de fotbal de liga secunda SC Karlsruhe doreste ca membrii consiliului de administratie sa voteze in favoarea declansarii procedurii de faliment, scrie dpa, citata de Agerpres.Karslruhe a indicat miercuri ca ii va invita pe toti membrii la o sedinta extraordinara,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat vineri ca va discuta din nou cu omologul sau din SUA, Donald Trump, despre cooperarea in combaterea pandemiei si despre modalitati de atenuare a efectelor crizei economice mondiale, anunța MEDIAFAX.In cursul unei videoconferinte cu astronauti…

- Lumea fotbalului spaniol este in doliu. A murit Goyo Benito, fostul mare fundaș de la Real Madrid.Goyo Benito a incetat din viața la vasta de 73 de ani, iar in acest moment nu se știe care a fost cauza decesului sau.