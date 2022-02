Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Timisoara a dat sentinta definitiva in cazul blocului de pe strada Miorita din Timisoara, unde, in urma unei dezinsectii, doi copii si mama unuia dintre acestia au decedat. Potrivit acestei sentinte, administratorul firmei Bistim Dera SRL, Ioan Sorin Buta, a fost condamnat la 6 ani si…

- Administratorul firmei Bistim Dera SRL, care a facut dezinsectie intr-un bloc din Timisoara in 2019 in urma careia au murit doi copii si mama unuia dintre ei, a fost condamnat definitiv pentru omor din culpa. Ioan Sorin Buta a primit o pedeapsa de 6 ani si 9 luni de inchisoare, fiind obligat sa plateasca…

- Curtea de Apel Timisoara a dat sentinta definitiva in cazul blocului de pe strada Miorita din Timisoara, unde in urma unei dezinsectii doi copii si mama unuia dintre acestia au decedat. Potrivit acestei sentinte, administratorul firmei Bistim Dera SRL, Ioan Sorin Buta, a fost condamnat la 6 ani si…

- Judecatorii Curtii de Apel Timisoara au pronuntat sentinta finala in dosarul tragediei care a avut loc intr-un bloc de pe strada Miorita din Timisoara in luna noiembrie 2019. Un copil nou-nascut, unul de trei ani si mama unuia dintre copii, in varsta de 29 de ani, au murit atunci intoxicati, la scurt…

- Judecatorii Curtii de Apel Timisoara au pronuntat sentinta finala in dosarul tragediei care a avut loc intr-un bloc de pe strada Miorita din Timisoara in luna noiembrie 2019. Un copil nou-nascut, unul de trei ani si mama unuia dintre copii, in varsta de 29 de ani, au murit atunci intoxicati, la scurt…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au investigat recent un caz privind traficul de persoane. Potrivit anchetatorilor, un barbat ar fi recrutat cațiva tineri saraci, proveniți de la casele de copii, pe care i-a exploatat prin munca. Acesta a ajuns dupa, joi, gratii. ”La data de 26 ianuarie 2022, politistii…

- Omul de afaceri brasovean Ioan Neculaie a fost dat in urmarire de catre Politia Romana, dupa ce Curtea de Apel Brasov l-a condamnat la 2 ani si 2 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de nerespectare a regimului armelor si munitiilor. Condamnatul nu a fost gasit pentru punerea in executare…

- Curtea de Apel București a decis sa anuleze avertismentul scris dat de Senat Dianei Șoșpoaca, pentru comportament inadecvat. Decizia poate fi atacata cu recurs. Comisia Juridica a Senatului hotarase, in urma cu cateva luni, sancționarea cu avertisment scris a Dianei Șoșoaca, pe motiv de comportament…