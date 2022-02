Stiri pe aceeasi tema

- Romania este bine aparata, a declarat Klaus Iohannis in cadrul vizitei oficiale pe care șeful NATO, Jens Stoltenberg, a facut-o, vineri, la Constanța, la baza militara Mihail Kogalniceanu. Oficialul NATO a reiterat faptul caNATO este o alianta defensiva, iar scutul de la Deveselu din tara noastra are…

- Sondajul de opinie, realizat in perioada 11 – 18 ianuarie 2022, este imparțit in șapte capitole, capitolul al VII-lea fiind dedicat percepției populației cu privire la dezinformari, știri false și conspirații legate de vaccinare. Remus Ștefureac, președinte Strategic Thinking Group: ”In ceea ce privește…

- „O noua bazaconie cu peste 110 mii de distribuiri: Armata infecteaza poporul cu mașini speciale! FALS! Un clip publicat de o persoana care promoveaza constant informații false a fost preluat de peste 110 mii de utilizatori. In clip sunt prezentate mai multe mașini militare care degaja un fum pentru…

- Un clip publicat de o persoana care promoveaza constant informații false a fost preluat de peste 110 mii de utilizatori. In clip sunt prezentate mai multe mașini militare care degaja un fum pentru mascarea terenului. Mașinile din clip sunt autospeciale de fumizare folosite pentru mascarea cu aerosoli…

- „O noua bazaconie cu peste 110 mii de distribuiri: Armata infecteaza poporul cu mașini speciale! FALS! Un clip publicat de o persoana care promoveaza constant informații false a fost preluat de peste 110 mii de utilizatori. In clip sunt prezentate mai multe mașini militare care degaja un fum pentru…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru a anunțat, sambata, pe Facebook, ca a avut o intalnire cu oficialul american pentru controlul armamentelor, Bonnie Jenkins. Discuția a vizat Parteneriatul Strategic dintre Romania și Statele Unite, cooperarea bilaterala in domeniul securitații și apararii,…

- Adevarul este ca nu traim izolați. Romania nu este intr-un turn de fildeș, departe de framantarile universale. Aceleași influențe care se fac simțite in celelalte state ale Uniunii Europene se fac simțite și la noi, același gen de discursuri și, din pacate, aceleași manipulari.

- In topul celor mai populare cautari pe Google in Romania, anul acesta, se afla cele legate de vaccinare: certificatul verde, loteria vaccinarii și programarea pentru vaccinare. Astfel, listele Google ale celor mai populare cautari in Romania in 2021 arata ca, deși aspectele legate de pandemie au fost…