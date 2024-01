Dezinformarea este elementul-cheie al razboiului hibrid dus de Rusia impotriva Republicii Moldova și va reprezenta o provocare in perspectiva alegerilor prezidențiale și parlamentare din 2024 și 2025. Este opinia mai multor experți din Republica Moldova și Romania, potrivit carora propaganda rusa se menține in spațiul informațional al Republicii Moldova și are menirea de a readuce țara in sfera de influența rusa, noteaza IPN preluat de stiripesurse.md

