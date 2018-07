Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Urbanism din cadrul Primariei Carei acorda aviz favorabil pentru amplasarea unui car vienez cu produse de patiserie la intrarea dinspre Monumentul Ostasului Roman in Parcul Dendrologic dar nu acorda aviz favorabil amplasarii unui catarg cu drapel romanesc in aceeasi zona. La sedinta CL Carei…

- Am fost sunata de 2 ori in cursul acestei zile de o persoana care afirma insistent ca ar fi posesorul resturilor de la taierile animale pe care le-am postat ca imagini in cursul diminetii de marti 26 iunie 2018. Incerc sa ii explic ca am primit aceste imagini de la cititorii deranjati de mirosul…

- Un miros de putrefacție a pus stapanire pe o zona de la intrarea in Carei dinspre Satu Mare. Garda de Mediu si Directia de sanatate Publica Satu Mare sunt invitate sa vada la fata locului imaginile groazei daca isi aduc masca de gaze. Am primit pe adresa redactiei Buletin de Carei imagini de cosmar…

- Centrul Regional de Ecologie Bacau a semnalat, astazi, mortalitate piscicola pe cursul vechi al Bistiței in amonte de lacul de acumulare Galbeni. CRE a sesizat Administrația Bazinala de Apa Siret și Garda de Mediu și urmeaza sa sesizeze și ANPA in calitate de administrator al resursei acvatice vii.…

- In urma cu cateva zile, muncitorii contractați de primarie s-au apucat sa sparga pista de biciclete care leaga Piața Consiliul Europei de intersecția din Piața Maraști. Totul a fost facut in secret, pentru ca nimeni din primarie nu s-a ingrijit sa le explice timișorenilor care sunt planurile…

- Asociația Crescatorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania (ACEBOP) solicita public autoritaților responsabile sa gaseasca soluții pentru monitorizarea urgenta a situației și evitarea prin orice mijloace a raspandirii pestei porcine africane. Poziția consiliului director ACEBOP…

- Comisarii Garzii Nationale de Mediu (GNM) au efectuat, in primul trimestru al anului, 8.829 actiuni de control la nivel national, in crestere cu 2,43% in comparatie cu aceeasi perioada din 2017.

- Curg amenzile pentru RETIM SA, firma timișoreana ce a preluat colectarea deșeurilor menajere din Arad. Mai intai societatea comerciala a fost amendata de poliția locala, iar acum și Garda de Mediu s-a autosesizat și a aplicat sancțiuni consistente.