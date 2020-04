Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a adresat din nou romanilor vineri, spunand ca am intrat de cateva zile "in cea mai grea etapa a acestei complicate perioade generate de epidemia de coronavirus". ”Este o etapa pe care, prin masurile restrictive luate din vreme, am reușit sa o intarziem cat mai…

- Direcția de Salubrizare continua sa faca dezinfecția scarilor de bloc pentru a preveni astfel depunerea prafului care s-a dovedit ca poate menține mai multe zile acest virus. Așadar, angajații primariei stropesc cu soluție cu clor intrarile in bloc.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Raoul a inregistrat vocea pentru mesajele Politiei de pe strazi! Indeamna romanii sa stea in case! Autoritatile iau toate masurile necesare in aceste zile pentru a-i face pe romani sa respecte masurile de izolare la domiciliu. Masuri menite sa opreasca raspandirea epidemiei de COVID-19. Incepand de…

- Primarul comunei Periș, Anghel Albu, a anunțat noul program STB incepand cu data de 23 martie. ”Sper sa fie util cerințelor d-vs…! Va mai informez ca incepand cu aceeași data vom incepe dezinfecția intregii localitați: parcurile și locurile de joaca, domeniul public al comunei, scarile de bloc, stațiile…

- Am decis sa suspend toate activitatile PNL cu caracter public din judetul Maramures, in urma extinderii infectiilor cu coronavirus la nivelul tarii. Siguranta si sanatatea cetatenilor sunt cele mai importante si de aceea trebuie sa luam toate masurile indicate de autoritatile competente pentru a combate…

- Pacienta din Hundoara care a fost confirmata cu coronavirus și internata la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara nu a respectat izolarea la domiciliu impusa de autoritați. The post O femeie internata cu coronavirus la Timișoara nu a respectat izolarea. Și alți romani “fenteaza” masurile de siguranța…

- In perioada de suspendare a activitatii scolare, 11-22 martie, in toate spatiile educationale apartinand Primariei municipiului Alba Iulia se vor desfasura lucrari de dezinfectie. Tot in aceasta perioada vor fi facute si operatiunile de dezinsectie si deratizare.

- STB, masuri pentru prevenirea infecției cu coronavirus (VIDEO) Foto: Alex Buzica. În plina epidemie de gripa nici un tramvai sau autobuz din Bucuresti nu mai pleaca din depou fara a fi dezinfectat cu o solutie puternica care omoara microbii si virusii. În plus, la capat…