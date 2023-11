Dezinfectia solului – Metode eficiente pentru protejarea culturilor Dezinfectarea solului in sere, solarii si in camp deschis este o practica esentiala cu scopul de a reduce rezerva de boli sau daunatori care pot afecta culturile. Aceasta procedura joaca un rol principal in diminuarea bolilor precum fuzarioza si verticilioza, dar si a altor agenti patogeni. De-a lungul timpului, s-au dezvoltat diverse metode de dezinfectie a solului, iar in acest articol vei afla cand si cum se efectueaza acest proces, evidențiind importanta si modalitatile de aplicare. Cand se recomanda dezinfectia solului: Solul necesita ingrijire pe tot parcursul anului, iar momentul optim… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

