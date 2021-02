Dezinfectant contrafăcut, vândut de un mare lanț de magazine în care sunt comercializate parfumuri In urma mai multor controale facute de inspectorii ANPC s-a descoperit ca o rețea de magazine care vinde parfumuri comercializeaza și dezinfectant contrafacut. „In urma unei acțiuni de supraveghere a pieței desfașurata de reprezentanții Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), la sfarșitul saptamanii trecute, pe raza municipiului București, au fost gasite la comercializare produse sub marca ”Kolonya – eau de cologne”, prezentata drept ”dezinfectant de maini”. Ca atare, luni, 15 februarie 2021, ANPC a dispus tuturor structurilor sale teritoriale, un control pe aceasta tema,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

