Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al DIICOT Felix Banila și Adina Florea, fosta adjuncta a Secției Speciale de Investigare a magistraților SIIJ au depus cerere de pensionare la CSM, alaturi de alți cinci procurori de la Inspecția Judiciara, unde activeaza și cei doi acum. Secția pentru procurori a CSM a aprobat toate cele…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca, atat el cat si PNL, sustin cresterea pensiilor si salariilor de la 1 ianuarie 2023. El a precizat ca trebuie facute o serie de calcule, insa exista o decizie a CE prin care 10% din fondurile de coeziune, pe exercitiul financiar 2014-2020, pot fi folosite pentru…

- Federatiile nationale reprezentative ale asociatiilor de pensionari organizeaza, marti, la Guvern, dar si la sediile tuturor prefecturilor din tara, proteste prin care solicita respectarea obligatiei constitutionala de a creste nivelul de trai prin cresterea pensiilor, transmite Agerpres. Protestatarii…

- Asociațiile de pensionari organizeaza proteste Foto: Agerpres. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Federațiile naționale reprezentative ale asociațiilor de pensionari organizeaza astazi proteste la guvern și la sediile prefecturilor din întreaga țara, pentru a solicita majorarea pensiilor.…

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) și-a dat consimțamintul pentru pornirea urmarii penale impotriva lui Aureliu Postica, judecator la Judecatoria Chișinau. Șapte membri ai CSM, care au fost prezenți, au dat curs sesizarii care a fost depusa de Procurorul General interimar, Dumitru Robu. Dezbaterile…

- Lovitura devastatoare pentru fostul procuror „hiper-activ„ al Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) Adina Florea, cea care a demarat investigații penale la adresa fostei șefe a DNA și care l-a deferit justiției in mai multe dosare penale pe ex-magistratul DNA, Mircea Negulescu.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, in legatura cu propunerea de majorare a pensiilor anuntata de ministrul Muncii, ca el si premierul Nicolae Ciuca vad necesitatea de a fi pensiile majorate, insa nu au inaintat niciun procent in acest sens, in timp ce

- Politic Danuț Cristescu, senator PSD de Teleorman: “Susțin majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2023!” / Declarație politica septembrie 2, 2022 09:53 Creșterea pensiilor cu 10% este o masura realizabila și necesara! Cei care acuza PSD ca a anunțat majorarea punctului de pensie ar trebui sa…