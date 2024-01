Dezbatere publica organizata de USR Constanta si Forta Dreptei pentru a se gasi solutii cu privire la aplicarea Legii 154

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a trimis, astazi, la Curtea Constitutionala o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

- Guvernul amana reorganizarea agentilor economici in baza Legii nr. 296/2023 pana la vara! Oare ce va face C.N.A.I.R.- SA?, se intreaba membrii Sindicatului Drumarilor ”Elie Radu” intr-un comunicat remis cotidianul.ro. Sindicatul Drumarilor ”Elie Radu”, sindicat reprezentativ la nivelul Companiei Nationale…

- Parlamentul a susținut in prima lectura modificari la Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic. Inițiativa legislativa a fost votata de 57 de deputați. Scopul acestei inițiative legislative este de a racorda prevederile Legii la standardele noi, dictate de modernizarea proceselor, sistemelor…

- Normele privind aplicarea Legii porcului interzic in totalitate vanzarea porcilor crescuți in gospodariile țaranești, fiind interzisa de asemenea și comercializarea carnii provenita de la aceștia. ANSVSA a emis de curand noile norme privind aplicarea Legii porcului, principala prevedere referindu-se…

- Cu unanimitate de voturi, Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a admis sesizarea USR și Forța Dreptei privitoare la legea care ar permite unor medici sa ocupe funcții de conducere in spitalele publice pana la varsta de 70 de ani. Sesizarea se refera la Legea privind aprobarea OUG 150/2022 pentru…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma, marti seara, ca s-a convenit in coalitie asupra proiectului noii legi a pensiilor, iaer aceasta ar trebui adoptata, in procedura de urgenta, pana in 20 noiembrie. Premierul a reiterat ideea ca, de la 1 ianuarie 2024, toate pensiile vor creste cu 13,8%, cat este rata…

- ”In perioada iulie – septembrie 2023, Agentia Nationala de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT in vederea prevenirii conflictului de interese, un numar de 5.191 proceduri de achizitie publica. Dintre aceste proceduri, aproximativ 25% se refera la contracte finantate…