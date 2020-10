Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a anunțat vinerea trecuta ca el și prima doamna Melania Trump au fost testați pozitiv cu COVID-19, diagnosticul familiei prezidențiale venind la scurt timp dupa ce o consiliera apropiata a acestuia a fost depistata cu coronavirusul și cu puțin timp înainte ca doi senatori republicani…

- Bill Stepien a calatorit spre si de la Cleveland alaturi de Donald Trump si o alta consiliera, Hope Hicks, de asemenea diagnosticata cu coronavirus, pentru dezbaterea prezidentiala de marti, potrivit Politico. El a fost de asemenea luni la Casa Alba cu presedintele. Presedintele Donald…

- "Ca masura de precautie si la recomandarea medicului sau si a expertilor medicali, presedintele va lucra de la birourile prezidentiale de la Walter Reed pentru urmatoarele zile", a declarat secretarul de presa Kayleigh McEnany, informeaza bloomberg.com. Donald Trump a fost transportat la centrul…

- Judecatoarea Amy Coney Barrett, nominalizata de catre Donald Trump la Curtea Suprema in locul lui Ruth Bader Ginsburg, este testata zilnic de covid-19, iar testele sale sunt negative, a anuntat vineri Casa Alba, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Ultima data cand judecatoarea Barrett s-a aflat…

- Prima dezbatere televizata a celor doi candidati la presedintia SUA, republicanul Donald Trump si democratul Joe Biden, a avut loc marti seara, in Cleveland, in prezenta unui public restrans, in care s-au aflat si sotiile Melania Trump si Jill Biden, dar a fost urmarita de zeci de milioane de americani,…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, l-a acuzat duminica pe presedintele Donald Trump ca doreste sa instaleze rapid o judecatoare conservatoare la Curtea Suprema doar pentru a putea "elimina" programul de asigurare de sanatate Obamacare in plina pandemie, transmite France Presse, relateaza…

- Donald Trump și-a facut alegerea, pe care o va anunța solemn sâmbata: judecatoarea conservatoare Amy Coney Barrett ar trebui sa fie desemnata pentru a o înlocui pe Ruth Bader Ginsburg la Curtea Suprema a Statelor Unite, într-un climat de diviziuni extreme, cu 38 de zile înainte…

- Fanii fostei Prime Doamne a SUA Michelle Obama nu renunta, nici in ultimul moment, sa incerce sa o convinga sa devina colega de echipa a candidatului democrat la presedintie Joe Biden in cursa pentru Casa Alba, unde, daca Biden ar castiga alegerile din noiembrie, Michelle ar reveni de aceasta data…