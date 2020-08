Stiri pe aceeasi tema

- Insurectia din Varsovia a ramas in istorie drept cea mai mare revolta armata contra Germaniei naziste intr-o tara ocupata, un moment definitoriu in istoria Poloniei. In lunile august si septembrie ale anului 1944, insurgentii polonezi au incercat sa rastoarne controlul nazistilor asupra capitalei Poloniei.

- Andrej Duda a depus joi juramantul si si-a inceput al doilea mandat de cinci ani ca presedinte al Poloniei, transmite dpa. In parlamentul de la Varsovia s-au luat cu aceasta ocazie masuri de protectie impotriva coronavirusului. In sala de plen a parlamentului, de obicei plina de deputati si invitati…

- CHIȘINAU, 4 aug – Sputnik. Polonia și SUA au anunțat despre inceputul activitații in Polonia a comandamentului celui de-al cincilea corp al armatei SUA. © Sputnik / Владимир АстапковичTancul rusesc “Armata” a fost testat in regim fara pilot Polonia și SUA au definitivat textul acordului cu…

- La implinirea a 150 de ani de la momentul istoric din 8 august 1870 al „Republicii de la Ploiesti”, ultima incercare de revolutie din spatiul romanesc din secolul XIX, si la 139 de ani de la inaugurarea fastuoasa a Statuii Libertatii (iunie 1881), putem spune ca in mentalul colectiv, cele doua evenimente…

- Pentru Batranul Continent, intr-un context geopolitic complicat, dublat de o criza sanitara fara precedent in ultimul veac, identificarea cailor si metodelor de comunicare si conlucrare e o necesitate legata de chiar existenta proiectului european. Intr-un asemenea context, apelul insistent la istorie,…

- Cu putin timp inainte de Unirea din 1859, fratii Mehedinteanu construiau la Ploiesti o instalatie de rafinare/distilare a petrolului pentru a obtine petrol lampant. Incercau astfel sa obtina combustibilul necesar iluminarii Bucurestiului, contract pe care il castigasera.