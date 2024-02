Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite „au efectuat cu succes trei lovituri defensive” vineri impotriva rebelilor houthi din Yemen, a afirmat purtatorul de cuvant al Consiliului Securitatii Nationale al Casei Albe, John Kirby, noteaza AFP, potrivit Agerpres.

- Marina americana a doborat 24 de rachete si drone houthi lansate din Yemen, potrivit a doi oficiali americani din domeniul apararii, intr-unul dintre cele mai mari atacuri houthi care au avut loc in Marea Rosie in ultimele luni, transmite CNN.

- Armata americana a distrus marti in Marea Rosie 12 drone si cinci rachete de atac lansate de houthi, un grup rebel din Yemen sustinut de Iran care spune ca a vizat un vas, precum si Israelul, noteaza AFP, scrie Agerpres. Statele Unite patruleaza regiunea considerata strategica pentru comerțul global…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel:UPDATE 24 decembrie, ora 00:30: Iranul neaga orice implicare in atacurile rebelilor houthi din Marea RosieIranul a respins sambata acuzatiile SUA de implicare in recentele atacuri ale rebelilor…

- O racheta trasa din Yemen a lovit o nava comerciala aflata sub pavilion norvegian, provocand un incendiu. Atacul asupra navei Strinda a avut loc luni seara la aproximativ 111 km nord de stramtoarea Bab al-Mandab, care leaga Marea Roșie și Golful Aden. Racheta a fost trasa din zona controlata de rebelii…

- Iranul a dat o noua intorsatura faimoasei sale "Axe de rezistența" impotriva Israelului, cu atacuri ale aliaților sai rebeli din Yemen impotriva mai multor nave de marfa și a unui distrugator american in apele Marii Roșii, conform ABC, scrie Rador Radio Romania.Potrivit Pentagonului, atacurile cu…

- O nava de razboi a Marinei americane care naviga in apropierea stramtorii Bab-el-Mandeb a doborat o drona lansata din Yemen, spune un oficial american, cel mai recent dintr-un șir de amenințari din partea rebelilor Houthi susținuți de Iran.Oficialul spune, conform rapoartelor inițiale, USS Carney,…

- Israelul a anuntat, duminica, ca rebeli Houthi din Yemen au capturat o nava cargo detinuta de britanici si operata de japonezi in sudul Marii Rosii. Pe nava se afla și un cetațean roman.Rebelii houthi au afirmat ca au capturat o nava in zona respectiva, dar au descris-o ca fiind israeliana. "Tratam…