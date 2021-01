Stiri pe aceeasi tema

- Un oftat de ușurare s-a auzit de la Madrid la Berlin in momentul in care devenise clar ca Joseph Biden va fi al 64-lea președinte al SUA, dupa cei patru ani turbulenți la Casa Alba ai lui Donald Trump. Nu ar trebui sa fie vreo surpriza, din moment ce relațiile dintre SUA și majoritatea membrilor…

- HISTORY transmite incepand din 1 decembrie, de la ora 21:00, mai multe seriale documentare, reunite sub numele de „Iarna Misterelor”, care exploreaza poveștile, evenimentele, legendele și miturile care au fascinat și intrigat omenirea de-a lungul timpului. In aceasta iarna, publicul HISTORY are la dispoziție…

- Președintele ales Joe Biden a anunțat marți ca America s-a "intors, gata sa conduca lumea", cu ocazia prezentarii viitoarei sale echipei de politica externa și securitate naționala, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Purtind masca și pastrind distanța de siguranța, masuri impuse de pandemia de COVID-19,…

- Fostul presedinte Barack Obama l-a felicitat pe Joe Biden pentru alegerea in fruntea SUA, subliniind ca pe acesta il asteapta provocari foarte grele.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați nu sunt pe locuri eligibile pentru…

- Candidatul democrat la Presedintia Statelor Unite, Joe Biden, pare a fi cu un pas mai aproape de victorie, dupa ce a preluat conducerea intr-unul din statele care inca se disputa, Georgia. Numararea voturilor continua, insa, la trei zile de la alegerile prezidentiale si inca nu se poate spune cu siguranta…

- Cu o zi inaintea alegerilor prezidentiale din SUA, presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, va face luni un adevarat tur de forta in speranta de a rasturna cifrele din sondaje care il plaseaza pe rivalul sau democrat Joe Biden in pozitia de favorit, relateaza AFP. Intr-o America extrem…