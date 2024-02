Dezbatere despre finanțarea proiectelor culturale In Sala de ședințe a Consiliului Local Targu Mureș, va avea loc o dezbatere despre modificarile aduse regulamentului pentru acordarea finanțarilor nerambursabile pentru proiecte culturale. Dezbaterea va avea loc saptamana viitoare, luni, 12 februarie, incepand de la ora 12.00. La dezbaterea despre Proiectul de hotarare privind aprobarea Metodologiei (Regulament/Ghidul solicitantului) acordarii… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

