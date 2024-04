Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea companiei Delgaz Grid SA Targu Mureș a demarat, in data de 8 martie 2024, o licitație estimata la valoarea de 63.907.875 de lei (aproximativ 13 milioane de euro), fara TVA, pentru obiectivul de investiție "Proiect de interes comun de modernizare a rețelei de energie electrica – CARMEN (Carpathian…

- Conducerea societații Therezia Prodcom SRL Panet anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Dezvoltarea activitații SC Therezia Prodcom SRL prin construire hala de procesare lapte și anexe specifice", propus a fi amplasat in comuna Panet,…

- Agenția pentru Protecția Mediului Mures anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire cabane pentru servicii turistice in comuna Deda, sat Bistra Mureșului, județul Mureș", propus a fi amplasat in localitatea Bistra Mureșului fara…

- Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extinderea instalației de pregatire a adezivului pentru linia de impregnare a hartiei", propus a fi amplasat in localitatea Reghin, strada Ierbuș…

- Primaria Municipiului Targu Mureș anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Realizare centru de colectare cu aport voluntar pe strada Hotarului", propus a fi amplasat in localitatea Targu Mureș, strada Hotarului, imobil identificat prin…

- Conducerea Primariei Municipiul Reghin anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire și dotare corp nou, Spital Municipal "Dr. Eugen Nicoara", strada Spitalului, nr. 20, municipiul Reghin, județul Mureș", propus a fi amplasat in municipiul…

- Proiectul "Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluide medicale" de la Spitalul Clinic Judetean (SCJ) Mures, in valoare de peste 24 de milioane de lei, finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, a fost fazat si se va incheia in acest…

- Consiliul Județean Mureș anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare parcare auto ecologica provizorie pe o perioada de trei ani", propus a fi amplasat in municipiul Targu Mureș, strada Gheorghe Marinescu nr. 50. "Informațiile privind…