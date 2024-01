Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au inceput verificarile la principalii furnizorii de legume si fructe si au fost gasite mai multe nereguli, printre care fructe mucegaite sau mizerie in spatiile de depozitare. Au fost retrase definitiv de la vanzare sase tone de legume si fructe. Reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au transmis, […] The post Dezastrul gasit de ANPC la principalii furnizori de legume și fructe. Alimente mucegaite și mizerie in spațiile de depozitare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…