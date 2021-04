Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu a reușit sa vaccineze 80% dintre lucratorii din domeniul sanatații și persoanele de peste 80 de ani pana la sfarșitul lunii martie, ținta stabilita de puterea executiva a blocului. Cifrele publicate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) arata ca nicio țara…

- Republica Ceha este tara cu cel mai mare numar de contagieri de coronavirus in Uniunea Europeana, potrivit ultimei actualizari realizate marti de Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor, cu o rata cumulata de 1.572 de cazuri pozitive la 100.

- Medicii și asistentele din județ, implicați in campania de vaccinare, anunța ca intrerup activitatea incepand cu data de 1 aprilie, intrucat nu au fost platiți de doua luni. In Arges, exista registratori care si-au intrerupt somajul si au venit sa munceasca in centrele de vaccinare. CITEȘTE ȘI: DNA…

- Odata cu lansarea acestui site , Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor iși propune sa ofere o imagine de ansamblu asupra evolutiei campaniilor de vaccinare in fiecare tara din Uniunea Europeana, noteaza Agerpres. „Am lansat Vaccine Tracker, care ofera o imagine clara a progresului vaccinarii…

- Ziarul Unirea Cand ar putea Romania sa atinga ținta de vaccinare la viteza actuala: Predicția pentru Bulgaria este 2040 Obiectivul stabilit de Comisia Europeana este sa vaccineze 70% dintre adulții din Uniunea Europeana impotriva Covid-19 pana la vara, insa in contextul actualei viteze de vaccinare,…

- Comisia Europeana propune noi masuri pentru calatoriile in UE, dar nu este de acord cu propunerea cancelarului german, Angela Merkel, de a le interzice. Executivul european precizeaza ca "este necesar sa se descurajeze puternic calatoriile neesențiale dar, totodata, sa se evite inchiderea frontierelor…