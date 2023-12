Stiri pe aceeasi tema

- Alunecare de teren in Tanzania: Bilantul urca la 76 de mortiCel putin 76 de persoane au murit in urma alunecarilor de teren cauzate de ploile abundente din nordul Tanzaniei de saptamana trecuta, a anuntat presedintele Samia Suluhu Hassan, care a efectuat o vizita la locul tragediei, transmite AFP,…

- Cel putin 63 de persoane au fost ucise in urma alunecarilor de teren cauzate de ploile diluviene care au cazut in nordul Tanzaniei, potrivit unui nou bilant comunicat luni de autoritatile din aceasta tara africana, care se tem ca numarul victimelor va continua sa creasca in perioada urmatoare, informeaza…

- Cel putin 63 de persoane au fost ucise in urma alunecarilor de teren cauzate de ploile diluviene care au cazut in nordul Tanzaniei, potrivit unui nou bilant comunicat, luni, de autoritatile din aceasta tara africana, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Cel puțin 57 de persoane au murit in urma alunecarilor de teren și a inundațiilor declanșate de ploile abundente din nordul Tanzaniei. Multe persoane ar putea fi inca blocate sub daramaturi.Ploile torențiale de la sfarșitul saptamanii au maturat vehicule și au daramat cladiri in orașul Katesh, situat…

- Operațiuni de cautare și salvare sunt in curs de desfașurare in nordul Tanzaniei, pe fondul unor inundații grave, iar președintele țarii a declarat ca 100 de case dintr-un sat au fost inghițite de o alunecare de teren. Peste 50 de persoane au murit in inundațiile și alunecarile de teren din nordul Tanzaniei,…

- Autoritatile din Tanzania au precizat ca cel putin 47 de persoane si-au pierdut viata, iar alte 85 au fost ranite in alunecarile de teren provocate de inundatii, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Autoritatile tanzaniene avertizeaza ca numarul mortilor ar putea sa creasca. Presedintele…

- Tanzania este un partener valoros in demersurile strategice ale Romaniei in raport cu partenerii africani, spune Klaus Iohannis, prezent intr-o vizita in aceasta țara. El a discutat cu președintele Republicii Unite a Tanzaniei, Samia Suluhu Hassan.

- Tanzania l-a intampinat cu o vreme nu foarte prietenoasa pe președintele roman. Klaus Iohannis a fost nevoit sa indure o ploaie mocaneasca rece și nesuferita de parca nu era pe continentul african ci undeva pe drumul dintre București și Sibiu. Oamenii Administrației prezidențiale din Dodoma (capitala…