Dezastru în Spania. Se intră din nou în carantină. Numărul cazurilor de coronavirus a explodat Potrivit Dpa, Spania a anuntat ca va izola o zona din nord-vestul tarii ca urmare a cresterii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, la o zi dupa intrarea in carantina a intregului oras Lleida, informeaza agerpres. Districtul A Marina, situat in provincia Lugo din comunitatea autonoma Galicia, urmeaza sa intre in carantina pentru cinci zile, pana vineri, pentru a limita raspandirea COVID-19, au anuntat autoritatile galiciene. Se pare ca de aceasta masura vor fi vizate putin peste 70.000 de persoane. Spania este una dintre cele mai afectate tari europene de pandemia de COVID-19, cu 28.300… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spania a anuntat duminica ca va izola o zona din nord-vestul tarii ca urmare a cresterii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, la o zi dupa intrarea in carantina a intregului oras Lleida (vestul Cataloniei), transmite dpa. Districtul A Marina, situat in provincia Lugo din comunitatea autonoma…

- Spania a anuntat duminica ca va izola o zona din nord-vestul tarii ca urmare a cresterii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, la o zi dupa intrarea in carantina a intregului oras Lleida (vestul Cataloniei), transmite dpa, conform agerpres.ro. Districtul A Marina, situat in provincia Lugo din…

- Provincia spaniola Segria, cu capitala la Lerida și in care locuiesc 209.000 de persoane in 38 de municipalitați, a fost inchisa, sambata de Comunitatea Catalonia, din cauza focarelor din Covid-19, a anunțat El Mundo.Aceasta blocare totala a provinciei Lerida a intrat in vigoare de sambata, 4 iulie,…

- Regiunea nord-estica din Spania, Catalonia a impus sambata noi masuri de izolare care afecteaza peste 200.000 de persoane, dupa ce au fost detectate noi focare de coronavirus. Locuitorii din Segria, care include si orasul Lleida, nu vor putea parasi zona de la ora 00:00, dar nu vor fi limitati la locuintele…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a postat pe site, in dezbatere publica, un set de recomandari de sanatate publica privind masurile generale de relaxare a restricțiilor impuse de starea de urgența pentru limitarea raspandirii infecției cu virusul SARS COV 2. Important: aceste masuri nu…

- Șeful DSU iși incepe postarea prin a da explicații cu privire la interviul unui virusolog celebru din Germania, care i-a dus cu gandul pe foarte muli romani la relaxarea restricțiilor, deși acest lucru nu este deloc indicat. „Citeam un articol publicat de Mediafax in care este tradus un interviu cu…

- Guvernul spaniol va relaxa masurile de izolare si restrictiile de circulatie, lent si gradual, incepand de la jumatatea lunii mai.Restrictiile au fost impuse in urma cu aproape sase saptamani pentru a frana extinderea epidemiei de coronavirus.Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat inceperea unei…