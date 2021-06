Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) spun ca salonul care a luat foc aseara la Spitalul de Copii din Iasi avea aviz. Situația, insa, nu se prezinta atat de roz. „Conducerea Spitalului de Copii Sf. Maria Iasi a solicitat si a obtinut avizul de securitate la incendiu inainte…

- In aceasta seara, in jurul orei 19.00, polițiștii au fost sesizați prin apel unic de urgenta 112, despre faptul ca intr-un salon al unei unitați medicale a aparut un incendiu. Lichidare incendiu ora 19.37 produs la et. 2 sectia ATI, la Spitalul de Copii Sf. Maria Iasi, la locul evenimentului s-au trimis…

- Ministrul Sanatații considera esențiale investițiile in spitale și in infrastructura de sanatate, pentru imbunatațirea sanatații publice din țara noastra. Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a avut, astazi, la Luxemburg, o intalnire de lucru cu vicepreședintele Bancii Europene de Investiții (BEI)…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat ca din cele 1.400 de cladiri ale unitatilor sanitare cu paturi, peste 300 functioneaza fara autorizatie de securitate la incendiu, iar 728 nu fac obiectul autorizarii privind securitatea la incendiu.

- Peste 300 de cladiri ale unitaților sanitare cu paturi din Romania funcționeaza fara autorizație de securitate la incendiu, a spus, luni, ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Ea a subliniat ca nu este vorba de unitați sanitare, ci de cladiri ale acestora și ca cifrele preocupa pe toata lumea.

- Ministrul sanatații, Ioana Mihaila, a vorbit luni, intr-o conferința de presa, despre planul de siguranța pentru spitalele din Romania. Mihaila a promis ca va avea un proiect in privința imbunatațirii condițiilor din unitațile medicale, in domeniul riscului seismic și in privința rezistenței la incendiu.…

- Presedintele Comisiei de sanatate din Camera Deputatilor, Nelu Tataru, a declarat, luni, ca 80% dintre managerii de spitale „nu au ce cauta” in aceste posturi. El a subliniat ca spitalele trebuie sa fie conduse de oameni „competenti”, fara intervenții politice. „Haideti sa recunoastem ca sistemul medical…