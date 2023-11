Dezastru în raportul privatizărilor din România. Jumătate din companii au dispărut Auditul performanței managementului general al privatizarii, realizat de Curtea de Conturi, a scos la iveala un dezastru in vanzarile societaților romanești. Mai mult de jumatate din firmele privatizate au fost inchise, iar urmarirea contractelor de privatizare de catre instituțiile statului a fost ca și inexistenta. Totodata, inspectorii au constatat ca instituțiile responsabile cu privatizarea nu […] The post Dezastru in raportul privatizarilor din Romania. Jumatate din companii au disparut first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

