Dezastru în finanțele țării! Deficitul la patru luni este URIAȘ Execuția bugetului general consolidat in primele patru luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 26,82 miliarde lei (2,48% din PIB), din care mai mult de jumatate este generat de sumele lasate in mediul economic prin facilitațile fiscale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19. Creșterea deficitul bugetar aferent primelor patru luni ale anului curent, comparativ cu cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, este explicata in principal de evoluția nefavorabila a incasarilor bugetare in lunile martie si aprilie ca urmare a amanarea plații unor obligații fiscale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

