- Un celebru DJ și-a anulat apariția de pe scena celebrului concert din Cluj Napoca. Cine este celebra artista care și-a anulat participarea la Electric Castle 2023. E a doua oara cand se intampla asta, astfel ca fanii sunt devastați. O cunoscuta artista și-a anulat participarea la Electric Castle 2023.…

- Sindicatul muzicienilor egipteni a interzis marti un concert al rapperului american Travis Scott la piramidele din Giza, programat pentru 28 iulie, argumentand ca spectacolul contravine „traditiilor poporului egiptean”.

- Trupa britanica The 1975 revine la Bucuresti pe 26 iunie 2023 la Romexpo. Concertul are loc in Parcarea C de la Romexpo. Accesul se va face prin Intrarea C , din Bulevardul Expozitiei, incepand cu ora 19:00. Evenimentul are loc in aer liber. Avem si un Food Court cu Food Trucks generos precum si baruri,…

- Vremea ploioasa a determinat Asociația Festivalul Baroc Timișoara sa anuleze concertul de duminica, 21 mai. Muzicieni profesioniști ar fi trebuit sa cante pe o ambarcațiune amenajata in stil baroc, care trebuia sa navigheze pe Canalul Bega.

- Sam Smith nu va mai canta la București. Pop starul britanic și-a anulat concertul pe care urma sa-l susțina la festivalul ”Summer in the City”. Este o lovitura grea pentru megaproducția de milioane de euro a lui Marcel Avram ce urmeaza sa aiba loc in Piața Constituiției (3-4 iunie a.c.) Samuel „Sam”…

- Vești proaste pentru fanii Sam Smith! Concertul artistului care urma sa aiba loc in luna iunie, in București, a fost anulat. Anunțul a fost facut chiar de organizatorii festivalului „Summer in the City”, unde artistul trebuie sa urce pe scena in a doua zi a show-ului.

- Trupa americana de muzica indie-pop „Sub-Radio” va concerta joi, 11 mai 2023, de la ora 19:00, pe scena Teatrului Municipal „Traian Grozavescu” din Lugoj. Concertul este organizat de catre Ambasada Statelor Unite ale Americii in Romania, Casa de Cultura a Municipiului Lugoj, Primaria Municipiului…

- Rapperul american 6ix9ine și-a anunțat fanii ca anuleaza planurile de lansare a unei noi piese din cauza faptului ca s-a imbolnavit. Artistul a publicat o imagine din locuința sa și a menționat ce probleme de sanatate are.