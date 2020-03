Stiri pe aceeasi tema

- Elina Svitolina (5 WTA, 25 de ani) și Gael Monfils (9 ATP, 33 de ani) cauta diverse metode de a se relaxa in plina pandemie de coronavirus, cat timp ambele circuite sunt suspendate. Monfils și Svitolina, probabil cel mai cunoscut cuplu din tenisul de azi, au publicat vineri un videoclip amuzant pe…

- Agenția de pariuri MaxBet a introdus un pariu deplasat in oferta. Ce ajunge mai repede in Drumul Taberei: metroul sau antidotul pentru Covid-19. Intr-o perioada in care ofertele caselor de pariuri sunt sarace, lipsite de evenimente atractive, bookmakerii cauta sa inoveze. Pentru ca cele 14. ...

- Daca infecteaza una sau mai multe persoane, cel gasitvinovat va primi o pedeapsa cu inchisoarea pana la 10 ani, dar poate ajunge șipana la 15 ani daca provoaca moartea in urma transmiterii virusului.Modificarea legii privind zadarnicirea combaterii bolilora fost adoptata in timpul ședinței de Guvern…

- Iata cateva sfaturi care sa te ajute pe tine, familia si prietenii tai, sa aveti grija de sanatatea mintala intr-un moment in care se discuta mult despre potentialele riscuri la adresa sanatatii fizice, obtinute cu ajutorul specialistilor din Reteaua de Sanatate Regina Maria.

- Apel al Centrului de Transfuzie Sanguina Timișoara, catre donatorii de sange. Chiar și in timpul pandemiei de coronavirus, oamenii pot dona liniștiți sange și sunt așteptați pentru ca stocurile sunt puse in pericol. Virusul COVID-19 nu se tansmite prin sangele recoltat. Doctorii și asistenții de la…

- Romania este afectata de pandemia de coronavirus care a cuprins intreaga lume, fiind decretata stare de urgența de președintele Klaus Iohannis. Romanii sunt nevoiți sa stea cat mai mult in case, sa evite locurile publice și adunarile cu peste 50 de persoane pentru a fi in siguranța și pentru ca virusul…

- Suporterii timisoreni vor oferi o mana de ajutor persoanelor varstnice din Timisoara. Acestia s-au oferit sa faca cumparaturi in locul batranilor, pentru ca acestia sa nu se expuna in locuri aglomerate si sa riste infectia cu virusul COVID-19.Fanii timisoreni au lipit o multime de afise prin…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca salvarea de vieti in timpul pandemiei de coronavirus este mai importanta decat cotatiile indiciilor bursieri, in contextul in care multi dintre acestia s-au prabusit la bursa din New York, relateaza DPA potrivit Agerpres. "Nu vreau ca oamenii sa moara.…