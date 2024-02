Stiri pe aceeasi tema

- Daiana Anghel a preluat fraiele probe „Noroc, iubito!” in ediția 12 din Power Couple Romania, de pe 28 februarie 2024. Lucrurile au degenerat pentru concurenta, iar Dani Oțil a pufnit in ras cand a auzit ce ii poate spune lui Sorin Gonțea, fara pic de rețineri.

- Lino Golden și iubita lui, Delia, sunt propuși spre eliminare la „Power Couple Romania”. Intr-o situație dificila se afla și Oana Matache și Radu Siffrefi, ajunși pe penultimul loc.Ieri seara, la „Power Couple Romania – La bine și la greu”, a fost randul doamnelor sa lupte pentru un loc cat mai bun…

- In ediția din data de 27 februarie 2024 a emisiunii Power Couple Romania - La bine și la greu, Delia, iubita lui Lino Golden a fost supusa la o proba greu de privit. Dupa ce a fost nevoita sa caute cheia care deschidea camera in care partenerul sau și o alta femeie se aflau in același pat, aceasta a…

- Lino Golden a avut o reacție puternica dupa ce a pierdut proba James Bond din ediția 10 Power Couple Romania din data de 26 februarie 2024. Delia, logodnica artistului, a avut un schimb de replici cu partenerul sau.

- Proba din aceasta seara a creat multa panica pentru toți concurenții. Proba aflata la inalțime facut-o și pe Daiana Anghel sa aiba un atac de panica. Vedeta s-a speriat și a inceput sa tremure, iar soțul ei, Sorin Gonțea incerca sa o incurajeze.

- Probele de la Power Couple Romania sunt provocatoare pentru toți concurenții. Lino Golden a trecut prin momente dificile cand se afla la inalțime, avand parte de un moment de panica, iar artistul nu mai reușea sa se calmeze.

- In ediția din data de 13 februarie 2024 a emisiunii Power Couple Romania - La bine și la greu, chiar daca Delia și Lino Golden au permisele de conducere suspendate, cei doi susțin ca știu sa conduca, astfel ca au plecat increzatori la drum. Iata cum s-au descurcat in timpul probei, dar și ce accidentare…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a facut dezvaluiri despre discuția pe care a avut-o cu premierul Ungariei, Viktor Orban, in timpul calatoriei din Argentina. A fost o discuție „cat se poate de sincera" a explicat Zelenski.Volodimir Zelenski a declarat ca duminica a avut o discuție „sincera"…