Stiri pe aceeasi tema

- Numarul copiilor care au contractat coronavirusul in Statele Unite a depașit pragul de 500.000. Intre sfarșitul lunii august și inceputul lui septembrie, au fost inregistrate peste 70.000 de noi contagiuni, potrivit Hotnews. Autoritațile americane au depistat 70.630 de noi cazuri de COVID-19 in randul…

- Copiii pot purta coronavirusul in nas pana la trei saptamani, potrivit unui studiu din Coreea de Sud, relateaza BBC. Studiile anterioare au descoperit ca vasta majoritate a copiilor cu virus au simptome ușoare sau deloc.Dar aceste descoperiri au pus in lumina intrebari fara raspuns cu privire la cat…

- Un nou studiu realizat in Coreea deSud arata ca cei mici pot purta virusul in cavitatea nazala pana la trei saptamani. Studiile de la inceputul pandemiei de coronavirus au aratat ca o mare parte din copiii care au contractat virusul SARS-CoV-2 au avut simptome ușoare sau au fost asimptomatici. Insa…

- Sunt mii de copii care au nevoie de ajutor la fiecare inceput de an școlar. Parinții nu au bani de haine și rechizite noi. In ajutorul copiilor din Valcea a venit un politist, care a inițiat campania "Vreau la școala - Ghiozdanelul copiilor fara copilarie".

- Un grup de experți internaționali, reunit de OMS, a fost însarcinat sa evalueze datele privind Covid-19 și transmiterea virusului la copii, iar pe baza concluziilor și a altor factori, precum nevoile psihosociale ale copiilor, etapele dezvoltarii lor, sa se…

- Copiii care nu au participat la prima etapa sau nu au fost distribuiti, din diferite motive, conform procedurii elaborate de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti, participa la cea de-a doua etapa, pana pe 31 iulie, pentru inscrierea la clasa pregatitoare.

- O echipa de cercetatori de la Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din Coreea de Sud a studiat inregistrari medicale privind 59.073 de contacte ale unui numar de 5.706 de pacienti diagnosticati cu boala COVID-19, identificati in aceasta tara in perioada 20 ianuarie – 27 martie. Citeste…

- Proiectul Digital Therapy for Autism a fost lansat in luna iunie a acestui an și este dezvoltat de catre agenția Ideologiq Romania, in parteneriat cu Asociația Autism Voice și OMV Petrom, care a finanțat proiectul prin programul „RO SMART in Țara lui Andrei‟. Valoarea totala a proiectului este de 45.000…