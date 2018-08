Fostul senator Gigi Christian Chiru, trimis in judecata. Acuzat de ucidere din culpa. S-a stabilit primul termen

Magistratii Judecatoriei Constanta au stabilit primul termen in faza camerei preliminare in dosarul in care procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului… [citeste mai departe]