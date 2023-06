Stiri pe aceeasi tema

- Malul stang al Crișului Repede, intre Podul Sfantul Ladislau și Sinagoga Sion, urmeaza sa fie amenajat in cadrul unei investiții implementate de catre Primaria Oradea, prin Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internaționala.

- Direcția de Asistența Sociala Deva desfașoara, in aceasta perioada, o acțiune de deratizare, impotriva rozatoarelor (șoareci, șobolani), in zona blocurilor de locuințe sociale situate pe Aleea Streiului, nr. 24 și Aleea Moților, nr. 2, bl. 1, din municipiul Deva. Acțiunea consta in amplasarea,…

- Cateva zeci de preșcolari și elevi din cartierul Ițcani au sarbatorit in avans Ziua Copilului. Astfel, copiii din acest cartier al Sucevei au avut parte miercuri de o zi plina de magie, la propriu. La inițiativa PMP Suceava, prin consilierii locali ai acestui partid, copiii din Ițcani au participat…

- 08 mai – 01 iunie 2023| „Aventurile copilariei” aduc bucurie și speranța in sufletele copiilor din așezamintele sociale din Eparhia Ortodoxa a Alba Iuliei 08 mai – 01 iunie 2023| „Aventurile copilariei” aduc bucurie și speranța in sufletele copiilor din așezamintele sociale din Eparhia Ortodoxa a Alba…

- Una dintre cele mai importante intrari din oraș va suferi o schimbare importanta, odata ce lucrarile de regenerare peisagistica urbana vor fi finalizate! Salpitflor a inceput lucrarile de amenajare a spațiului verde adiacent pasajului rutier de la Podul Viilor. Piteștiul va avea un aer de prospețime…

- Astazi, 2 mai 2023, Primaria Municipiului Pitești, prin SPEP, a inaugurat obiectivul de investiții „Amenajare loc de joaca pentru copii, Parcul „Lunca Argeșului” – etapa II – zona șah”. Contractul de execuție a lucrarilor, in valoare de 2.438.301,66 lei fara TVA, a fost derulat de catre constructorul…

- Direcția de Asistența Sociala Deva va reinnoi, saptamana aceasta, contractul cu Direcția de Sanatate Publica Hunedoara, pentru furnizarea laptelui praf destinat copiilor cu varsta intre 0 – 12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern, din motive medicale. Potrivit reprezentanților DSP Hunedoara,…

- Lucrarile la Parcul Observator se afla in plina desfașurare. Pana la finalul anului, in aceasta zona va prinde contur un parc cu amenajari mixte, potrivit oricarei gurpe de varsta și oricarei activitați in aer liber.