- Intr-un document consultat de Reuters, comisarul european pentru energie, Kadri Simson, spune ca politicile de economisire a energiei ar urma sa reduca consumul de gaze al UE cu 60 de miliarde de metri cubi. Este o cantitate ce ar depasi volumul combinat de gaz si gaz natural lichefiat pe care UE se…

- Majoritatea directorilor executivi dintr-un grup influent de intreprinderi europene au declarat ca intenționeaza sa iși sporeasca prezența in America de Nord, pe fondul ingrijorarilor tot mai mari legate de pierderea competitivitații Europei. Aproximativ 57% dintre șefii de companii ale multinaționalelor…

- Expansiunea surselor regenerabile și scaderea cererii de energie electrica au facut ca producția de carbune a UE in iarna 2022-2023 sa fie mai scazuta decat in perioada precedenta. Pe masura ce Rusia a redus exporturile de combustibili fosili catre UE in 2022, au existat temeri ca carbunele – care…

- Ford Motor se asteapta ca divizia sa de vehicule electrice sa piarda 3 miliarde de dolari in acest an, dar reprezentanții companiei susțin ca este pe cale sa atinga o marja inainte de impozitare de 8% pana la sfarsitul anului 2026.Pierderea anticipata a fost dezvaluita joi, la un briefing…

- Bursele europene au prelungit marti tendinta de revenire, pe fondul absentei de noi evolutii in criza bancara si inaintea unei reuniuni de doua zile la Banca centrala americana, informeaza AFP.Bursa de la Paris a deschis sedinta de marti in crestere cu 1,08%, Bursa de la Frankfurt a crescut cu 0,86%…

- Mai multe echipe de procurori și de ofițeri de informații lucreaza la acest dosar de sabotaj istoric. Mai multe surse din aceste structuri au declarat ca un iaht numit Andromeda, ar fi in spatele acestui atac de proporții.Aceasta nava este deținuta de o firma din Polonia, dar cu legaturi stranse cu…

- Pare incredibil, dar Romania este țara care a inregistrat, in ultimul deceniu, cel mai mare ritm de creștere a producției de cereale la nivel mondial, devansand state precum SUA, Franța sau Germania. Acum, razboiul din Ucraina i-a tras in jos pe fermierii performanți. ”Romania a reușit in zece ani (2012-2021)…

- Cererea mondiala de petrol va creste in 2023 cu 2,32 milioane de barili pe zi (bpd), sau cu 2,3%, a anuntat Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol, intr-un raport lunar. Estimarea este neschimbata fata de prognoza de luna trecuta. In timp ce cererea mai mare a Chinei ar putea sustine piata petrolului,…