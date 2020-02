Deutsche Bank: Germania risca sa intre in recesiune din cauza coronavirusului Noul coronavirus ar putea impinge in recesiune economia germana, care oricum este foarte slabita, a avertizat economistul-sef al Deutsche Bank pentru Germania, Stefan Schneider, citat de agentia EFE.



Potrivit unui studiu publicat miercuri de catre Deutsche Bank, "conjunctura economica germana este tot mai dificila", in timp ce datele privind productia industriala, cererea si vanzarile cu amanuntul pentru luna decembrie sunt foarte slabe si indica o usoara scadere a PIB-ului in trimestrul patru.



Mai mult, coronavirusul reprezinta un risc pentru recuperarea economica de ansamblu,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei a inclus la capitolul factori care ar putea contribui la reducerea inflatiei din acest an raspandirea coronavirusului, care ar putea determina incetinirea economiei globale, a declarat, marti, guvernatorul Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa pe tema Raportului…

- Compania de cai ferate Deutsche Bahn AG, detinuta de statul german, a anuntat joi ca intentioneaza sa investeasca in urmatorii ani 12,2 miliarde de euro (13,4 miliarde de dolari) in infrastructura, transmite DPA. Este cu 1,5 miliarde de euro mai mult decat a investit in 2019 si va fi cea mai…

- Economia germana a inregistrat anul trecut cel mai lent ritm de crestere de la criza datoriilor din zona euro, din cauza franarii exporturilor, care a fost doar partial compensata de cererea interna solida, a previzionat luni Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank), transmite Reuters. Germania,…

- Navigatia pe Dunare in apropiere de Viena a fost oprita incepand de joi dimineata din cauza unei scurgeri de petrol care se intinde pe mai multi kilometri, informeaza publicatia Der Standard. Potrivit politiei din Viena scurgerea de petrol se intinde intre Korneuburg si Schwechat, adica o…

- Germania a lansat un plan de 86 de miliarde de euro (95 de miliarde de dolari) pentru a moderniza si extinde reteaua de cai ferate, o decizie menita sa faca sectorul transporturilor mai ecologic, transmite Bloomberg. Planul pe zece ani nu se refera doar la modernizarea cailor ferate, a podurilor…

- Noii lideri ai social-democratilor germani de centru-stanga au amanat, duminica, o decizie foarte anticipata privind iesirea din coalitia de la guvernare cu crestin-democratii cancelarului Angela Merkel pana saptamana viitoare, relateaza DPA. Informatia a fost facuta publica dupa ce SPD a…

- Guvernul german ar trebui aplaudat pentru planurile sale referitoare la masurile de stimulare fiscala si pentru cele privind clima, a afirmat Kristalina Georgieva, directorul general al Fondului Monetar International (FMI), intr-un interviu acordat Bloomberg TV. "Vreau sa spun ca trebuie sa…

- Economia Germaniei, cea mai mare economie a Europei, va stagna in trimestrul patru al acestui an, dar nu exista motive de teama privind o eventuala recesiune si in plus exista semnale ca sectorul industrial se stabilizeaza, a apreciat luni Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank), transmite Reuters.…