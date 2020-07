ABBA va lansa 5 piese noi, după o pauză de zeci de ani

Inițial, trupa trebuia să scoată doar două melodii noi, scrie The Independent. Geoff Lloyd, co-gazdă a podcastului Reasons To Be Cheerful/ Motive pentru a fi vesel, a dezvăluit că a avut o discuție pe Zoom cu Björn Ulvaeus, membru ABBA. ”Am vorbit o oră cu Björn Ulvaeus de la ABBA, pe Zoom.… [citeste mai departe]