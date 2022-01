Detoxifierea scalpului: semnalele transmise de păr și cele mai bune tehnici de îngrijire Așa cum avem grija de corpul și de tenul nostru, și scalpul necesita atenția noastra cand vine vorba de detoxifiere. Scalpul este supus agresiunii multor factori externi precum caldura, frigul, poluarea, pieptanatul parului și multe altele. Pe langa acestea, se adauga utilizarea produselor zilnice de styling precum spray-uri, geluri și creme de tot felu, care la randul lor incarca scalpul. Detoxifierea scalpului are ca scop reechilibrarea pielii și ar trebui facuta o data la șase saptamani pentru a-i oferi un aspect proaspat. ”Cel mai vizibil semnal care atrage atenția asupra nevoii de detoxifiere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coloana cervicala este o zona vulnerabila a corpului, unde durerile apar din senin. Chiar daca nimic din starea de sanatate nu pare sa indice pe moment o problema in regiune cervicala, totul se poate schimba brusc odata cu aparitia unei dureri extrem de acute care in multe cazuri impiedica miscarile…

- In ultima perioada s-a inregistrat o crestere impresionanta a cantitatii de deseuri generate de operatorii economici atat in tara, cat si in intreaga lume. De aceea, este necesar ca tot mai multi administratori de firme sa ia masuri prietenoase cu mediul inconjurator, astfel incat sa diminueze factorii…

- Pintenii calcaneeni sau ciocul de calcaie reprezinta o excrescenta osoasa provocata de calcifierea tendonului calcaiului. Aceasta afectiune este de obicei insotita de dureri si inflamatie. Sunt cateva cauze care provoaca aparitia acestei afectiuni: Pintenii calcaneeni pot sa fie tratati cu usurinta,…

- Unele femei iși accepta varsta si parul incarunțit, dar, cele mai multe, apeleaza la tot felul de trucuri pentru a-și ascunde firele albe. Experții ne invața cum sa acoperim firele incarunțite fara prea mari batai de cap. Folosește o vopsea permanenta Pigmenții permanenți te ajuta intotdeauna sa opții…

- Matreața apare atunci cand pielea de pe scalp se exfoliaza și se formeaza scuame uleioase, de culoare alba sau galbuie. Aceasta este deseori insoțita de mancarimi, care provoaca un grad destul de ridicat de disconfort. Simptomele se pot inrautați in perioadele cu vreme rece, din cauza aerului foarte…

- Genele false au devenit din ce in ce mai populare, fie ca vorbim de cele aplicate fir cu fir, pe care le putem intreține lunar, fie ca vorbim de cele tip banda pe care le putem aplica atunci cand simțim ca machiajul nostru are nevoie de o completare. Cu toate astea, se întâmpla…

- Terasa din curtea casei tale sau balconul de dimensiuni generoase devine locul perfect pentru intalnirile cu prietenii in timpul verii și chiar pentru organizarea petrecerilor in aer liber. Toamna și iarna aduc insa mai puține activitați de acest fel, in special din cauza condițiilor meteo nefavorabile.…

- Daca nu ai mancat pana acum dulceața de ceapa, ar trebui sa incerci aceasta rețeta. Poți manca dulceața de ceapa in burgeri, langa fripturi sau chiar cu un mic dejun cu oua poșate și sos olandez. Ceapa este una dintre legumele de baza, cel puțin in bucataria romaneasca. Exista foarte puține mancaruri…