Deținuții, nepăziți de Crăciun și Revelion și fără vizite Deținuții vor ramane nepaziți de Craciun și de Revelion și nici nu vor putea sa primeasca vizite, deoarece polițiștii de penitenciare refuza sa mai intre in serviciu. Incepand de joi, 14 decembrie, polițiștii refuza sa mai faca procedurile de primire a infractorilor. In plus, deținuții nu vor mai primi vizite. Polițiștii nu mai vor intre in serviciu, astazi, iar in zilele urmatoare nu vor mai primi infractori. De asemenea, vor refuza sa acorde vizite deținuților, in timp ce de Craciun și Revelion vor lasa pușcariile nepazite, potrivit Stiripesurse. Sindicatele din penitenciare vor sa fie deblocata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

