Deținerea unui câine, o soluție pentru a reduce riscul de eczemă al copiilor Un nou studiu, publicat in Journal of Allergy and Clinical Immunology, arata ca prezența unui caine in timpul sarcinii și in primul an de viața al bebelușului are un efect protector, in sensul ca reduce riscul de eczema al copilului la varsta de doi ani. Autorii studiului au selectat 789 de copii cu varste sub doi ani, care aveau in preajma lor un caine. Copiii au fost monitorizați pana la varsta de zece ani și au fost grupați in funcție de apariția eczemei. Astfel, au fost formate patru grupe: fara eczema, cu eczema la doi ani și vindecata la 10 ani, cu eczema la doi ani persistenta, cu eczema… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

