Detaliul neștiut despre Nelu Ploieșteanu. Cum îl chema de fapt pe cântărețul de muzică lăutărească Puțin știu de fapt ca Nelu Ploieșteanu nu este numele real al cantarețului de muzica lautareasca. Nelu Ploieșteanu s-a nascut in decembrie 1950, in Ciorani, Prahova. Numele sau real este Ion Dumitrache Citește și Muzica lautareasca a ramas fara Nelu Ploieșteanu. Artistul a incetat din viața azi „M-am nascut intr-o familie nevoiașa. Parinții mei erau tot muzicieni și am moștenit aceasta pasiune de la ei. Am invațat sa cant la acordeon pe prispa. Eram patru copii, tatal meu caștiga cam 500, 600 de lei la o nunta și din aia traiam. Eram saraci, dar fericiți, imparțeam totul”, spunea Ploieșteanu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

