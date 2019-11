Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ajuns la divorț la trei luni dupa ce s-au casatorit. Acum ies la iveala amanunte teribile din mariajul celor doi. Potrivit click.ro, Bianca Dragușanu a decis sa divorțeze din cauza episoadelor de violența pe care le-ar fi trait alaturi de Alex Bodi. Surse din apropierea…

- SPYNEWS prezinta ultimele imagini cu sotii Bianca Dragusanu si Alex Bodi, realizate cu doar cateva ore inainte ca acestia sa anunte divortul, iar paparazzii nostri i-au surprins pe cei doi in ipostaze incredibile.

- Astazi este una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul romanesc, are un succes fantastic pe plan profesional si si-a gasit fericirea in bratele lui Alex Bodi. Insa, in anul 2000 Bianca Dragusanu a aparut pentru prima data pe micile ecrane si a spus totul despre relatia ei de atunci cu Mihai.

- E om de afaceri, sotul Biancai Dragusanu, dar si un tata exemplar pentru fiicele lui! Alex Bodi se asigura intotdeauna ca micutelor sale nu le lipseste nimic. Ieri, de ziua de nastere a fiicei celei mari, a scris o urare emotionanta pe pagina sa.

- Vestea ca Bianca Dragușanu ar fi fost batuta de Alex Bodi a șocat pe toata lumea. Reacțiile nu au intarziat sa apara și fiecare și-a spus parerea cu privire la aceasta situație. Dupa ce Spynews a reușit sa vorbeasca, in exclusivitate cu Alex Bodi, iata ca acum avem parte și de reacția blondinei.

- Bianca Dragușanu s-a cununat civil cu Alex Bodi discret, fara sa o anunțe nici macar pe mama ei, insa are planuri mari pentru cea religioasa. Fosta prezentatoare TV s-a aratat dispusa sa vanda televiziunilor exclusivitatea transmiterii nunții sale și a stabilit și un tarif minim. Bianca și Alex s-au…

- Bianca Dragușanu s-a fotografiat alaturi de fiica ei și a lui Victor Slav, Sofia Natalia. Vedeta apare intr-o ipostaza foarte frumoasa alaturi de fetița ei. "Este combinația perfecta intre prințesa și razboinica. Este sangele meu, sufletul meu și puterea mea", a scris Bianca Dragușanu in dreptul imaginii.…