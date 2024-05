Detalii puțin cunoscute: Unde se află deșeurile radioactive ale României și cât ne costă asta Deșeurile radioactive raman cea mai controversata problema a folosirii energiei nucleare, alaturi de teama de accidente nucleare precum Fukushima sau Cernobil. Anual, reactoarele nucleare din intreaga lume produc energie considerata curata, dar și deșeuri mai mult sau mai puțin radioactive, care sunt riguros procesate, stocate și inventariate. Pentru cele mai periculoase dintre ele, insa, guvernele și experții abia acum lucreaza la dezvoltarea unor soluții de stocare definitiva, departe de orice posibila interacțiune cu mediul sau cu oamenii. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

