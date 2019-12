Stiri pe aceeasi tema

- Viata celor doua femei din Barsau de Sus, judetul Satu Mare, a fost curmata in cel mai cumplit mod de catre un recidivist periculos. Criminalul le-a lovit cu un ciocan pana a fost convins ca acestea au murit. Dubla crima a avut loc in seara zilei de 10 decembrie, iar autorul a fost arestat preventiv.

- Un caine extrem de bine antrenat este eroul de la Satu Mare dupa ce a reusit sa depisteze in mai putin de patru ore criminalul celor doua femei ucise in localitatea Barsaul de Sus. Teba este o catea ciobanesc german care este instruita la Centrul Chinologic din Sibiu al Poliției Romane. Reprezentanții…

- Marti, 10 decembrie, doua femei au fost gasite moarte, in propria locuinta. Prima suspiciune: omorul. Doua zile mai tarziu, un individ de 42 de ani a fost retinut, doua ce Teba, cainele Politiei Romane, i-a luat urma. Marin Pinte a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa audieri.

- Criminalul care le-a ucis cu sange rece pe cele doua femei din localitatea Barsau de Sus (Satu Mare) a fost retinut pentru 24 de ore. Barbatul, in varsta de 42 de ani, are antecedente penale si a iesit din penitenciar in baza recursului compensatoriu.

- Initial, anchetatorii au retinut doi vanzatori ambulanti din Ungaria, insa acestia au fost ulterior pusi in libertate, dupa ce s-a stabilit ca acestia s-au aflat in locul nepotrivit la momentul nepotrivit. Pentru ca au putut demonstra ca nu au intrat in casa celor doua femei ucise, cei doi vanzatori…

- Noi detalii au ieșit la iveala despre crima de la Satu-Mare. Daca inițial s-a spus ca femeile au fost ucise de vanzatori de plapumi, acum principalul suspect este un localnic cu antecedente penale.

- Rasturnare de situatie in cazul dublei crime din judetul Satu Mare. Principalul suspect ar fi un localnic cu antecedente penale, iar cei doi barbati de etnie roma au fost scosi din cercul de suspecti.