- Relatia amoroasa a actorului Brad Pitt cu profesorul universitar si arhitecta americana Neri Oxman a inceput in toamna anului trecut, insa cei doi au preferat sa fie discreti, iar starul hollywoodian este foarte indragostit, potrivit contactmusic.com.

- Relația lui Brad Pitt cu arhitecta și profesoara de la Institutul de Tehnologie Massachusetts (MIT), Neri Oxman, dureaza de cel puțin șase luni, potrivit unei imagini postate pe Instagram, scrie Daily...

- Starul hollywoodian Brad Pitt ar avea o relatie cu profesorul universitar si arhitecta americana Neri Oxman, de la Massachusetts Institute of Technology, care seamana destul de mult cu viitoarea sa fosta sotie, actrita Angelina Jolie.

- Bianca Dragusanu si Victor Slav traiesc o frumoasa poveste de dragoste si au reusit dupa neintelegerile din prima parte a casniciei sa gaseasca calea cea buna pentru ca relatia lor sa mearga cum nu se poate mai frumos pentru amandoi.

- Relația celor doi a fost data de gol zilele trecute, atunci cand cei doi au fost surprinși sarutandu-se in pauza de filmare de la un show de succes. Modelul Heidi Klum (44 de ani) a facut publica relația pe care o are cu Tom Kaulitz, chitaristul formației germane Tokio Hotel, in varsta de 28 de ani.…

- Sotia lui Leo Messi, Antonella Roccuzzo, a vorbit cu ziaristii din Spania despre relatia de dragoste dintre Shakira si Pique, scrie realitatea.net.Daca anul trecut s-a zvonit ca jucatprul si cantareata ar urma sa se desparta, se pare ca problemele dintre cei doi s-au rezolvat.

- Formeaza cel mai frumos cuplu din showbiz-ul romanesc si nu pierd nicio ocazie pentru a-și declara iubirea și a le arata tuturor cat de mult se iubesc. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cel mai iubit cuplu din muzica populara si de petrecere, au parte de o bine meritata vacanta de vis in Portugalia,…

- Iulia Vantur a fost din nou intrebata despre relația cu starul bollywoodian Salman Khan, cel considerat iubitul ei. Iulia Vantur s-a stabilit de ceva vreme in India , țara amorezului sau, starul bollywoodian Salman Khan. In India, Iulia Vantur a lansat, de curand, un nou single – „Harjai” , unde ]l…