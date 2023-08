Stiri pe aceeasi tema

- Jador și Alexandra Dobbia au hotarat sa puna punct relației pe care au avut-o pana de curand. Vestea a venit chiar de la cantareț pe rețelele de socializare, unde a ținut sa faca o rugaminte.

- Olguța Berbec a dat-o in judecata pe Niculina Stoican, care i-ar fi furat drepturile pentru o piesa in urma cu cațiva ani. Scandalul a pornit dupa ce platforma pe care era postata piesa i-a solicitat artistei sa ștearga melodia interpretata in 2016.

- Jador radiaza de fericire de cand a intalnit-o pe iubita sa, Alexandra Dobbia. Artistul mai indragostit ca niciodata, iar dovada sunt chiar declarațiile de dragoste pe care i le face in mod public partenerei sale, in fiecare zi. Manelistul și iubita lui Alexandra Dobbia traiesc o frumoasa poveste de…

- Jador este mai indragosti ca niciodata de partenera lui. Artistul s-a pozat intr-o ipostaza tandra alaturi de femeia care l-a cucerit. Iata ce declarație de dragoste i-a facut Alexandrei, la scurt timp de la vestea ca se retrage din cariera muzicala.

- Ema Oprișan a scos la iveala detalii neștiute despre trecutul sau in episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, emisiune exclusiva AntenaPLAY. Iubita lui Razvan Kovacs a vorbit, fara pic de reținere, despre meseria pe care o practica și despre baiețelul ei.

- Vali Vijelie este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați interpreți din Romania. Artistul a pornit de jos și a fost nevoit sa se confrunte cu multe dificultați pentru a ajunge unde se afla in momentul de fața. In ceea ce privește viața de familie, cantarețul are reguli stricte atunci cand vine vorba…

- Jador trece printr-o perioada dificila. Nu doar familia și fanii ii sunt alaturi, ci și iubita Alexandra, care l-a asigurat de sprijinul ei necondiționat. Incantat de acest lucru, manelistul i-a facut o dedicație publica de dragoste.

- Jador și-a speriat toți fanii dupa ce a publicat imagini cu el pe patul de spital și a anunțat ca se retrage din muzica. Cantarețul nu a dat multe detalii despre problemele sale, astfel ca Bogdan Mocanu a venit cu noi informații despre ceea ce se intampla cu prietenul sau. Iata ce știe despre problemele…