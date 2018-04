Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 18 ani este acuzat ca si-a ucis iubita cu mai multe lovituri de cutit si a ingropat-o apoi intr-o padure din apropiere de Ramnicu Valcea. Crima oribila ar fi avut loc in urma cu aproximativ doua saptamani, insa cadavrul tinerei a fost descoperit in acesta dimineața de autoritați.…

- Cadavrul unei tinere in varsta de 19 ani din Ramnicu Valcea a fost gasit, miercuri dimineata, ingropat intr-o padure din zona Goranu, ea fiind ucisa in urma cu aproximativ o luna de catre iubit, pe fondul unei crize de gelozie.

- Un tanar, in varsta de 26 de ani, tot om al strazii, a fost retinut pentru uciderea barbatului de aproximativ 50 de ani gasit injunghiat si incendiat intr-o cladire dezafectata din municipiul Galati . Agresorul, care a spus ca victima i-ar fi furat niste cabluri si din acest motiv i-a aplicat mai multe…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi au dispus, vineri, trimiterea in judecata sub control judiciar a lui Petronel Ignat, in varsta de 41 de ani, acuzat de lovire, violare de domiciliu si nerespectarea hotararilor judecatoresti, respectiv a unui ordin de protectie, de opt…