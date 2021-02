Stiri pe aceeasi tema

- Prințesa Latifa, 35 de ani, a fugit in 2018 din Emiratele Arabe Unite cu o barca și intenționa sa ceara azil in Statele Unite. De atunci, nu se mai știe nimic oficial despre situația ei. In mai multe inregistrari trimise catre apropiații ei și intrate in posesia postului BBC , femeia susține ca a fost…

- Fiica conducatorului Dubaiului care a incercat sa fuga din țara in 2018 a trimis ulterior mesaje video secrete prietenilor din strainatate acuzandu-l pe tatal ei ca o ținea „ostatica” și in care spunea ca se temea pentru viața ei.

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile Regatului Unit au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul Angliei, in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, incepand cu data de 15 februarie 2021, toate persoanele supuse masurii de autoizolare sunt obligate sa efectueze, suplimentar,…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile Regatului Unit au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul Angliei, in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, incepand cu data de 15 februarie 2021, toate persoanele supuse masurii de autoizolare sunt obligate sa efectueze, suplimentar,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca, incepand de luni, toate persoanele care ajung in Marea Britanie si sunt supuse masurii de autoizolare trebuie sa faca, suplimentar, doua teste PCR, in a doua si a opta zi de la sosire. In cazul in care unul dintre acestea are rezultat pozitiv, izolarea…

- Premierul britanic Boris Johnson cere unitate, pentru a reusi aprobarea Acordului post-Brexit in Parlament. Situtia redevine complicata la Londra, dupa ce factiunea eurosceptica din Partidul Conservator a dat de inteles ca va examina proiectul Acordului negociat cu Uniunea Europeana, inainte de a-l…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, a declarat ca noua tulpina a coronavirusului care circula in tara este "in afara controlului" pentru a justifica reintroducerea masurilor de izolare la Londra si intr-o parte a Angliei si care ar putea dura pana la implementarea unui vaccin, relateaza…

- Ministrul Sanatatii, Matt Hancock, a declarat ca au fost indentificate peste 1.000 de cazuri de infectare cu noua tulpina, majoritatea in sud-estul Angliei. Desi nimic nu sugereaza in prezent ca noua tulpina ar provoca o forma mai grava de boala, sau ca aceasta nu ar raspunde la vaccin, Hancock a spus…