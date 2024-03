Detalii din ancheta tâlhăriei din cartierul Răcădău Parchetul Judecatoriei Brașov a dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fața de o persoana cu privire la savarșirea unei infracțiuni de tentativa la talharie calificata. Situația de fapt cu privire la care s-a dispus punerea in mișcare a acțiunii penale este urmatoarea: La data de 13.03.2024, in jurul orei 18:15, o persoana de sex masculin in varsta de 17 ani a acostat o persoana de sex masculin imediat dupa care și-a parcat autoturismul in zona Racadau – Spitalul Județean din municipiul Brașov. Pentru a obține cheile autoturismului, minorul a amenințat-o pe victima cu maceta pe care o avea… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

