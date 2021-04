Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Philip a murit la varsta de 99 de ani. Acesta era casatorit cu Regina Elisabeta a II-a din 1947. Ducele de Edinburgh s-a retras din functiile publice inca din 2017 si aparea foarte rar in public. Acesta ar fi implinit 100 de ani pe 10 iunie. Source

- Printul Philip al Marii Britanii, 99 de ani, se reface dupa ce a fost operat cu success pentru tratarea unei afectiuni cardiace. El a fost transferat din nou intr-un spital privat, unde va mai ramane internat cateva zile, a anuntat vineri biroul de presa de la Palatul Buckingham, informeaza CNN . „Dupa…

- Prințul Philip al Marii Britanii, consortul Reginei Elisabeta a II-a, s-a retras din viața publica in aprilie 2017. Cu o zi inainte de anunț, Ducele de Edinburgh a participat la inaugurarea unei arene de cricket. Acesta a fost internat in spital in 17 februarie, dupa ce a acuzat stari de rau cateva…

- Printul Philip, in varsta de 99 ani, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a petrecut cea de-a saptea noapte in spital dupa ce a fost internat saptamana trecuta ca masura de precautie, informeaza Reuters marti. Philip, duce de Edinburgh, a fost internat saptamana trecuta, marti seara, la…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, este „OK”’, a declarat luni, 22 februarie, printul William, dupa ce bunicul sau in varsta de 99 de ani a petrecut a sasea noapte in spital, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres . Philip, duce de Edinburgh, a fost internat intr-o…

- Prințul Philip a fost internat la Spitalul Regele Edward al VII-lea din Londra, potrivit comunicatului oficial al Casei Regale.Ducele de Edinburgh s-ar fi deplasat la spital cu mașina, unde a fost internat ca masura de precauție la sfatul medicului sau, potrivit unor surse ale Casei Regale citate de…

- Ducele de Edinburgh, in varsta de 99 de ani, a fost internat in spital aseara, 16 februarie, la recomandarea medicului sau. Presa straina scrie sa decizia de internare este „o masura de precauție”.

- Regina Elisabeta și Prințul Philip au fost vaccinați anti-COVID-19. Regina Marii Britanii și ducele de Edinburgh au primit prima doza de vaccin împotriva coronavirusului, au transmis, sâmbata, reprezentanții Palatului Buckingham. Regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a…