- Salvati Copiii Romania organizeaza, in perioada iulie – august, tabere in zonele Paltinis – Sibiu si Zarnesti – Brasov pentru 1.000 de copii ai caror parinti sunt plecati la munca in alte state si care sunt inclusi in programele de suport ale organizatiei din judetele Dambovita, Vaslui, Galati, Vrancea,…

- Supliment al revistei Transilvania Business și al cotidianului Zi de Zi, Mureșul Imobiliar 2023 aduce cele mai noi informații despre dezvoltarile imobiliare din județ și oferta de locuințe noi. Ghidul exclusiv ofera informații utile și celor interesați de materiale de construcții, amenajari, instalații,…

- Echipa reprezentativa a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Horea" al județului Mureș a participat, in perioada 17-18 iunie, la Competiția naționala de descarcerare și de acordare a primului ajutor calificat faza a II-a zonala, ce s-a organizat in orașul Sibiu. Concursul a reunit la start cinci…

- In dimineața zilei de marti, 13 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Dambovița, sub coordonarea unui procuror de caz de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovița, pun in executare 19 mandate de percheziție domiciliara, in județele Dambovița, Sibiu, Timiș, Alba,…

- Cluj Napoca, București și Brașov sunt orașele cele mai scumpe din țara, iar cele cu costul vieții cel mai redus sunt Reșița, Alexandria și Vaslui, potrivit unei analize HotNews, bazate pe prețurile produselor alimentare și a prețului pe metru patrat al apartamentelor. Seturile de date privind alimentele…

- Inscrierile pentru județele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu au inceput, miercuri, la ora zece, iar bugetul alocat acestei regiuni, de 245 de milioane de lei, a fost rezervat in 3 minute. Un record pana acum pentru acest program. „Astazi, 24 mai 2023, ora 10.00, a demarat sesiunea de…

- Locuitorii judetelor Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu se pot inscrie de astazi, de la ora 10:00, in programul Casa Verde Fotovoltaice. Cererile pot fi depuse pana vineri, la miezul noptii. Bugetul pentru aceasta regiune de centru este de aproape 245 de miloane de lei. In fiecare saptamana,…

- Potrivit AFM, inscrierea va fi posibila de miercuri, de la ora 10.00. ”Persoanele fizice DOAR din regiunea Centru – judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu care doresc sa se inscrie in aplicatia informatica destinata Programului Casa Verde Fotovoltaice, o pot face accesand link-ul:…