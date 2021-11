Destin tragic: Cum a murit prima româncă înscrisă la Sorbona, un copil genial S-au implinit 152 de ani de la nasterea Iuliei Hasdeu, unica fiica a savantului Bogdan Petriceicu Hasdeu – academician, enciclopedist, jurist, lingvist, folclorist, publicist, istoric si om politic, una dintre cele mai mari personalitati ale culturii romane din toate timpurile. Iulia Hasdeu a fost un copil genial si precoce: la varsta de doi ani invata limba franceza, la cinci ani scria nuvele, la 11 ani compunea piese de teatru, iar la 16 ani devenea prima romanca inscrisa la prestigioasa Universitate Sorbona. Se spune despre ea ca a depasit legile firii si, prin toate aceste realizari, a uimit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

