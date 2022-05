Jurnalistul Dan Bucura il are in fața pe ministrul Sportului, Novak Karoly Eduard. Nu a trecut nici o saptamana de cand naționala masculina de hochei a Romaniei, alcatuita in buna parte din etnici maghiari, s-a aflat in miezul scandalului provocat de intonarea imnului Ținutului Secuiesc la finalul meciului pierdut in fața Ungariei. In tot acest […] Articolul Deșteapta-te, ministrule! apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .